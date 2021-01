Juventus Bologna Diretta Live: seguiremo insieme le azioni salienti dalla partita all’Allianz Stadium, valevole per la Serie A

Juventus Bologna Diretta Live/ Un match da non sbagliare. Dopo la splendida vittoria in Supercoppa con la conquista del primo titolo stagionale, Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di proseguire con questo andazzo positivo e di guadagnare tre punti importanti, per allungare in classifica e riavvicinarsi sempre di più al Milan capolista che ieri sera è stato sconfitto dall’Atalanta di Gasperini per 3 a 0. Oggi gli undici bianconeri che scenderanno in campo saranno motivati più che mai e vogliosi di ripetersi ancora con un importante vittoria contro il Bologna. Impegno da non sottovalutare per i ragazzi, soprattutto contro un’avversaria di questo calibro: il Bologna ha tutta l’intenzione di fare bene contro la compagine bianconera. Pirlo ha tutte le carte giuste per il risultato, appuntamento previsto le 12.30.

LEGGI ANCHE>>>Formazioni ufficiali Juventus Bologna, le scelte di Pirlo

Juventus Bologna Diretta Live, seguite con noi il match di Serie A

Fra le piacevoli sorprese di questo match, ci sarà il ritorno a disposizione di De Ligt, finalmente riscontrato negativo al tampone. Il centrale olandese sarà a disposizione di Pirlo ma partirà dalla panchina. A supportare il capitano Giorgio Chiellini di nuovo titolare, naturalmente, ci sarà anche Leonardo Bonucci, altro leader indiscusso della realtà bianconera. Ritorna in campo dal primo minuto anche di Alvaro Morata, lo spagnolo sembra essersi ripreso e sarà affiancato dall’indispensabile Cristiano Ronaldo. Il maestro ha fatto le sue scelte per il match di oggi pomeriggio, che si disputerà in casa dei bianconeri, appuntamento previsto per le 12.30. Una sfida molto importante contro un avversario da non sottovalutare come il Bologna di Sinisa. Concentrazione massima per una sfida di vitale importanza per la Serie A. Quest’anno più che mai la conquista delle competizioni dipenderà da partite come queste, vittoria di vitale importanza. Staremo a vedere cosa succederà all’Allianz Stadium ma i bianconeri sono pronti a fare il massimo per continuare con il buon periodo, soprattutto dopo la bella vittoria in Supercoppa contro il Napoli.