Juventus, Cuadrado: “Il suo rientro è un valore aggiunto”

Missione compiuta per la Juventus, che nel lunch match odierno ha avuto la meglio sul Bologna conquistando tre punti pesantissimi.

Il successo contro la squadra di Mihajlovic infatti gli consente di recuperare tre punti al Milan capolista e due all’Inter di Antonio Conte. Considerando che c’è ancora da giocare il match contro il Napoli, l’undici di Pirlo è in piena corsa per lo scudetto. Uno dei grandi protagonisti dell’incontro è stato Cuadrado. Dopo aver sconfitto il Covid, il colombiano è tornato già in forma super ed è stato uno dei trascinatori dei bianconeri.

LEGGI ANCHE —>Juventus, Cuadrado si conferma imprescindibile per i bianconeri

LEGGI ANCHE —>Scamacca, salta l’incontro tra il Sassuolo e Paratici

Juventus, le parole di Cuadrado

Cuadrado sa bene che l’operazione rimonta è appena iniziata e che un ritorno in particolare può fare la differenza. “Dobbiamo giocare ogni partita come se fosse una finale e cercare di avvicinarci al primo posto, perché lavoriamo per quello. – ha detto il colombiano come si legge sul sito internet dei bianconeri – Il rientro di Chiellini? È un leader, sappiamo quanto può darci ed è un valore aggiunto, così come Bonucci. Si conoscono molto bene e sono fondamentali per noi in difesa”.