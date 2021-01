Juventus, McKennie svela il suo segreto dopo il gol

By

Nella Juventus che ha battuto per 2-0 il Bologna ha brillato in particolar modo la stella di McKennie, autore anche di una bella rete.

Il centrocampista a stelle e strisce non solo ha sfornato l’ennesima prestazioni super di questo momento, ma è riuscito a mettere a segno il gol della sicurezza, che ha consentito alla sua squadra di chiudere i giochi e accorciare le distanze da Milan e Inter, che in questo turno non hanno vinto. Discorso scudetto dunque più che mai aperto. Ha fatto parlare sui social l’esultanza del calciatore di Pirlo e lo stesso McKennie ha voluto parlarne.

