Calciomercato Juventus, occhi sul talento del Villarreal

Il calciomercato della Juventus come al solito non guarda solamente al presente, ma anche ai rinforzi per la squadra del futuro.

In questa sessione di gennaio per il momento non sono arrivati rinforzi per Pirlo, ma la società si sta muovendo per regalargli qualche colpo in extremis. E in ogni caso le operazioni fatte finora dalla dirigenza riguardano comunque la Juventus del futuro. Diversi innesti nell’Under 23 destinata ad essere un serbatoio sempre più importante anche per la prima squadra. Ora un nuovo rumor però arriva dalla Spagna e riguarda un talento puro che però sarebbe un grande colpo già per il presente.

