Juventus, Alex Sandro guarito dal Covid: il comunicato del club

Il terzino brasiliano si è negativizzato: la Juventus comunica l’esito del tampone sul proprio sito ufficiale

Juventus Alex Sandro/ Buona notizie per la Juventus. Come comunicato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale, infatti, i tamponi molecolari ai quali si è sottoposto il terzino brasiliano hanno sortito esito negativo: ragion per cui, l’ex Porto potrà già da domani aggregarsi in gruppo, ricalcando quanto successo con De Ligt e Cuadrado, che si sono resi protagonisti nelle ultime apparizioni ufficiali della compagine di Andrea Pirlo.

Piuttosto difficile che il laterale venga convocato per la gara di Coppa Italia contro la Spal, più probabile che possa prendere parte alla trasferta di Genova contro la Sampdoria, nella prima giornata del girone di ritorno: un incontro che Cristiano Ronaldo e compagni non potranno sbagliare, per cercare di avvicinarsi alla vetta distante sette punti.