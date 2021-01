Calciomercato Juventus, l’affare Aouar potrebbe sbloccarsi già nelle prossime settimane. Il classe ’98 si è liberato dal Lione

Calciomercato Juventus, Aouar dal Lione si può sbloccare già nelle prossime settimane. Nuova apertura improvvisa da parte dei bianconeri. Ma d’altronde Houssem Aouar è un’idea che non è mai realmente tramontata a Torino. Il centrocampista francese classe 1998 del Lione è sul taccuino di Fabio Paratici in vista della prossima sessione di mercato. Ora è tutto più limpido, il francese si libererà dal Lione e potrebbe il grande rinforzo in mediana per il futuro.

Aouar alla Juventus, Calciomercato: l’affare si sblocca

Stando alle ultime indiscrezioni, riportate fra gli altri da ‘Sky Sport‘, la società bianconera è tornata a interessarsi di Aouar, tanto da riuscire – nuovamente – ad essere in contatto con l’entourage dello stesso centrocampista. Sappiamo come l’asse Lione – Torino sia molto caldo ultimamente, lo stesso di Aké, è il colpo che ha già siglato la Juventus proprio in accordo con la società francese. Rapporti con il Lione ottimi, e lo dimostra l’affare De Sciglio, ma la richiesta per il cartellino del centrocampista non sono così basse. Il Lione per Aouar chiede almeno 50 milioni di euro.