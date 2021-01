Calciomercato Juventus, l’indizio che arriva da Genova

Il calciomercato della Juventus sta per entrare nelle sue fasi cruciali. E l’obiettivo dei bianconeri è sempre quello di una punta.

I nomi che si sono succeduti nel corso delle ultime settimane sono stati davvero tanti. Ora è tornato di moda anche quello di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è una delle tante alternative, ma il suo ingaggio sembra spaventare tutti i club che si sono interessati a lui. Ad ogni modo un possibile indizio sul colpo Juventus in questi ultimi giorni di gennaio sembra arrivare da Genova, sponda rossoblù.

Calciomercato Juventus, Niang può liberare Scamacca

Come riporta infatti Il Corriere dello Sport, il Genoa ha messo sugli occhi su Niang, attaccante francese in forza al Rennes. E sarebbe per lui un ritorno in maglia rossoblù, visti i trascorsi passati. Un suo possibile approdo alla corte di Ballardini libererebbe di fatto Scamacca, uno degli obiettivi della Juventus. Sul centravanti classe 1999, di proprietà del Sassuolo, i bianconeri vorrebbero fare un investimento importante prendendolo a titolo definitivo. Un affare che potrebbe decollare proprio negli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato.