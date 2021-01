Inter Juventus, la super sfida di Coppa Italia avrà due importanti perdite per i nerazzurri, non ci saranno Hakimi e Lukaku squalificati

Inter Juventus, Coppa Italia: per i bianconeri inizia un vero e proprio tour de force da qui fino alla fine del mese di febbraio. Impossibile sbagliare dunque, domani sera si affronterà la Samp in trasferta e poi si andrà a San Siro per la prima sfida delle Semifinali di Coppa Italia. Una Juventus agguerrita, che dopo la conquista della Supercoppa è ancora in corsa per tutti gli altri obiettivi. Vincere all’andata contro l’Inter darebbe un grandissimo contributo ai bianconeri che per il match dovranno privarsi di alcuni titolarissimi.

Inter Juventus, Coppa Italia: due titolari salteranno l’incontro

Salteranno il match, causa squalifica, due pedine – ormai – imprescindibili della rosa di Conte: stiamo parlando di Hakimi e Lukaku. Il centroavanti belga con l’ammonizione rimediata contro il Milan salterà il match, così come il terzino. Due perdite abbastanza importanti per la compagine nerazzurra che però vanta, comunque, una vasta rosa di campioni. La sfida per i bianconeri sarà cruciale: in primis per riprendersi dalla batosta subita in campionato e in secundis per il risultato e la possibilità di arrivare al ritorno in casa con più certezze. Tre punti fondamentali che inaugurano un cammino insidioso. Febbraio sarà per la Juventus il mese cruciale. Sfide fondamentali in tutte le competizioni dal campionato, alla Coppa Italia fino alla Champions League.