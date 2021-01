Calciomercato Juventus, ormai molte squadre di Serie A si stanno interessando al classe ’97 Mandragora, adesso anche la Fiorentina

Calciomercato Juventus, tante big di Serie A sul centrocampista classe 1997, adesso in prestito all’Udinese, Rolando Mandragora. Abbiamo visto come nelle ultime settimane tante squadre si sono fatte sotto per il giocare di proprietà bianconera, adesso si sarebbero aggiunti alla lista anche Cagliari e Fiorentina. Un giocatore che piace ancora a tante squadra, vista anche l’ancora giovane età. Per il momento da quanto risulta nelle indiscrezioni, la squadra che è in pole per l’acquisto è il Torino di Cairo.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per il mediano: anche la Fiorentina

Proprio il Torino è la squadra che in questo momento è più vicina a chiudere per il classe 1997 in proprietà della Juventus. Attualmente Mandragora è in prestito all’Udinese ma a fine stagione tornerà in bianconero, per anticipare i tempi la dirigenza bianconera vorrebbe riuscire già a cederlo entro la fine della stagione. Fra le big di Serie A interessate abbiamo menzionato la Fiorentina, così come Cagliari, ma come dicevamo poc’anzi i granata sembrano voler fare sul serio. Le indiscrezioni riportate su “Sky Sport”, parlano del nuovo interesse da parte del Cagliari e Fiorentina, pronti ad entrare in corsa qualora dovrebbero esserci problemi nella trattativa tra Juventus, Torino ed Udinese.