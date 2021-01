Juventus, febbraio sarà un mese davvero impegnativo per i bianconeri: fra big match in campionato, coppa Italia e Champions League

Juventus, Andrea Pirlo si appresta a guidare la squadra in un vero mese di fuoco. Il culmine della stagione arriverà proprio nel mese che sta arrivando, febbraio. Tanti incontri cruciali per i bianconeri, dal campionato, alla Coppa Italia fino alla Champions League. Un tour de force che dovrà necessariamente vedere la massima concentrazione della squadra. nel giro di poco più di quattro settimane i bianconeri si giocheranno il cammino della stagione non solo in campionato, ma anche in Coppa Italia e soprattutto Champions League. Con il maestro che sarà forzato a fare sicuramente turnover. vediamo, quindi, nel dettaglio il percorso ad ostacoli che attende la rosa di Pirlo.

Juventus, febbraio il mese di fuoco: tutti i big match dei bianconeri