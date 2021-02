Calciomercato Juventus, Pirlo: “Non cerchiamo per forza una punta”

Ultimi giorni di fuoco per il calciomercato della Juventus. La dirigenza infatti potrebbe cogliere l’occasione e prendere una punta.

L’attacco sembra essere il reparto da rinforzare in questa sessione di gennaio e sono ormai settimane che alla squadra di Andrea Pirlo vengono accostati nuovi nomi. Ormai l’obiettivo primario del club sembra essere in realtà definito ed è Scamacca, centravanti del Sassuolo ma attualmente in forza al Genoa. Il calciatore non è stato nemmeno convocato dai rossoblù per la trasferta di Crotone e questo potrebbe essere un indizio di mercato.

