Calciomercato Juventus, il difensore non vuole cambiare aria

Il calciomercato della Juventus lo ha visto protagonista di questa sessione invernale anche se adesso veste un’altra maglia.

Stiamo parlando di Mattia De Sciglio, difensore che la società bianconera ha ceduto in prestito al Lione di Rudi Garcia, attualmente secondo nella Ligue1 francese. Una nuova esperienza per il difensore che non sembra avere alcuna “saudade” della serie A e del calcio italiano. Il suo futuro prossimo è in Francia, e non si esclude che possa anche rimanere lì per i prossimi anni.

