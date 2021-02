Calciomercato Juventus, Daniele Rugani rompe con il Rennes. Ora il centrale italiano può tornare in Serie A: diverse squadre interessate

Calciomercato Juventus, Daniele Rugani rompe con il Rennes. Il centrale italiano sembra agli sgoccioli nella sua avventura francese. Ora potrebbe già tornare in Serie A. Tante squadre interessate, nei giorni scorsi il Torino si è fatta sotto mostrando un forte interesse per il centrale proprietà della Juventus ma stando alle ultime indiscrezioni, oltre al Parma, la squadra che si è davvero mossa concretamente per provare l’assalto è il Bologna allenato da Sinisa Mihajlović. Una trattativa in corso che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sirene inglesi per il difensore: si fa sul serio

Calciomercato Juventus, rottura con il Rennes: può tornare in Serie A

Il Bologna si sta muovendo per Rugani, l’obiettivo degli emiliani è di rinforzare la difesa e l’acquisto di Rugani garantirebbe un importante tassello difensivo. Il difensore centrale di proprietà della Juventus, attualmente in prestito ai francesi del Rennes, piace ai rossoblù che vorrebbero rinforzare il loro pacchetto arretrato. Come dicevamo poc’anzi la trattativa è in corso e potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore. Con la possibile cessione di Rugani, ora si dovrà capire in che modalità, la dirigenza bianconera andrebbero a piazzare un altro esubero sul mercato.