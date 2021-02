Calciomercato Juventus, Il Liverpool avrebbe messo in mirino Demiral, il giovane centrale turco. Gli inglesi offrirebbero 45 milioni

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Demiral. Il difensore turco non ha ancora trovato molto spazio in bianconero, nonostante sia già dichiaratamente uno dei volti più importanti della difesa bianconera. Con la ripresa dello splendido stato di forma del capitano Giorgio Chiellini, il centrale turco ha sempre meno spazio nella rosa bianconera. Demiral è la quarta scelta dopo Chiellini, De Ligt e Bonucci. Motivo per cui il giocatore vorrebbe avere più spazio. Stando alle ultime indiscrezioni a farsi sotto per il centrale ci sarebbe il Liverpool alla caccia di un nuovo difensore. Gli inglesi sarebbero disposti a pagare una cifra importante che ammonta introno ai 45 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per il difensore: si fa sul serio

L’offerta proposta dagli inglesi potrebbe fare gola alla società bianconera ma che prima dovrà necessariamente capire come muoversi in tal senso, il profilo di Demiral: classe 1998 è ancora molto giovane e la qualità evidente del turco potrebbe dare benefici in futuro. Naturale quindi aspettarsi una totale volontà da parte della dirigenza bianconera di puntare ancora su di lui. Ci sono però anche le esigenze del giocatore e del suo entourage che chiederebbero più spazio. Ora starà anche a Pirlo giostrare al meglio i suoi giocatori. Già abbiamo visto come il maestro sappia gestire al meglio la propria rosa concedendo spazio anche a giovanissimi Under 23, ormai, sempre più presenti.