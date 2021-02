Juventus, contro l’Inter Pirlo medita cambiamenti nella formazione

Per la Juventus non c’è possibilità di riposo, visto che domani sera la squadra di Pirlo sarà già impegnata in Coppa Italia.

Due sfide contro l’Inter di Antonio Conte decreteranno il nome della squadra finalista di questa edizione del torneo. E non c’è ombra di dubbio sul fatto che Ronaldo e soci vogliono portare a casa questo trofeo. Ma la sfida con i nerazzurri è molto importante anche a livello psicologico, nella rincorsa che la Juve sta facendo verso il primo posto. Pirlo deve però anche fare i conti con le energie dei suoi ragazzi e per questo motivo potrebbe esserci qualche novità nella formazione bianconera.

Juventus, ballottaggi in difesa e in attacco

Come riporta però Sportmediaset, tra i giocatori che riposeranno non ci sarà Cristiano Ronaldo. Che sarà regolarmente al suo posto in attacco. Al suo fianco nella Juventus giocherà uno tra Morata e Kulusevski, quest’ultimo più riposato avendo saltato il match con la Sampdoria. In porta c’è Buffon, in difesa sicuramente De Ligt e uno tra Chiellini e Bonucci. In mezzo al campo ci sarà sicuramente Bentancur (squalificato contro la Roma), con ballottaggio Arthur-Rabiot per l’altra maglia.