Juventus, Dybala non sarà a disposizione sabato contro la Roma ma tornerà ad allenarsi la prossima settimana

Juventus, Paulo Dybala non sarà a disposizione contro la Roma. L’attaccante argentino è ancora fuori per l’infortunio rimediato ad inizio gennaio. Ma dalla Continassa filtra ottimisti e si spera di recuperare la Joya già per la prossima partita. Stando infatti alle ultime indiscrezioni riportate anche su ‘Tuttosport‘ il giocatore potrebbe già essere a disposizione per gli allenamenti nella prossima settimana, così da riunirsi ufficialmente al gruppo di Pirlo. Una buona notizia in vista dei tanti impegni che vedranno protagonisti i bianconeri in questo mese: dalla Coppa Italia, al campionato fino alla Uefa Champions League.

Juventus, infortunio Paulo Dybala: c’è la data del rientro

La Joya potrebbe dunque ritornare ottimisticamente parlando per la prossima sfida di campionato contro il Napoli. Intanto il tour de force della Juventus ha preso ufficialmente inizio: dopo la sfida di ieri vinta contro l’Inter a San Siro in Coppa Italia, Pirlo e squadra sabato, all’Allianz Stadium, affronteranno la Roma terza in classifica e autentica rivale per il titolo. Dopo la Roma sarà il turno della trasferta a Napoli e poi si volerà a Porto per la Champions League. Tutte partite cruciali in un mese di fuoco. Il ricaricare l’energia sarà fondamentale. Pirlo infatti per sabato potrebbe già rivoluzionare in parte la rosa.