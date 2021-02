Juventus, il celebre telecronista ha parlato della squadra bianconera e del suo condottiero Andrea Pirlo. Ecco cosa ha detto:

Juventus, il celebre telecronista di Sky Massimo Marianella ha parlato del tecnico bianconero Andrea Pirlo. Su Sky Sport 24 l’esperto telecronista ha analizzato la vittoria della compagine bianconera ieri in Coppa Italia contro l’Inter. Ecco cosa ha detto: “Quello di ieri è stato un risultato importante per la Juventus. La squadra è più forte di come è stata raccontata e da quella che è la percezione generale”.

Juventus, senti Marianella: “Pirlo è più forte di quello che raccontano”

Massimo Marianella poi si è fermato sulla figura di Pirlo e sul cammino che sta facendo da allenatore, ecco le sue parole: “Pirlo ha grande esperienza di campo e questo lo aiuta come allenatore. Però non sono convinto che il roster della Juventus sia – attualmente – superiore a quello dell’Inter. I nerazzurri secondo me ha la struttura migliore di questo campionato, ma senza Lukaku è un po’ come se avesse un asterisco”. Secondo il telecronista, quindi, almeno sulla carta nonostante la presenza del fenomeno Cristiano Ronaldo, la Juventus non la favorita in Serie A. A discapito del parare comune, Marianella pensa che l’Inter abbia una rosa migliore per poter vincere lo scudetto.