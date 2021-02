Juventus, contro la Roma sicure novità in formazione

La Juventus si tuffa già verso il prossimo impegno del weekend, dopo aver superato l’Inter nell’andata degli ottavi di finale.

I bianconeri hanno speso decisamente tante energie in questo confronto, ma ora devono pensare alla partita di sabato, che non sarà affatto semplice. Allo Stadium arriva infatti la rinfrancata formazione di Paulo Fonseca, squadra che pare essere in ripresa dopo un momento di appannamento e che ha vinto le ultime due partite, confermandosi al terzo posto in graduatoria.

