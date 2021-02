Juventus, contro la Roma in due verso il forfait

La Juventus ormai è già concentrata sul prossimo impegno, la partita di sabato pomeriggio contro la Roma di Paulo Fonseca. Si gioca alle 18.

Un match che ovviamente i bianconeri vogliono portare a casa per continuare a inseguire il primo posto. Ma di fronte si trovano una squadra organizzata e ambiziosa, che potrà contare anche sul ritorno in squadra di Edin Dzeko. Congelati i dissapori con Fonseca, il bosniaco dovrebbe andare almeno in panchina. Pirlo invece è chiamato a gestire le energie dei suoi uomini a cavallo del doppio impegno in Coppa Italia con l’Inter. Dunque ci si attende un turnover contro i giallorossi.



