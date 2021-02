Juventus, è ufficiale: rinnovato il contratto fino al 2022

La Juventus da qualche anno a questa parte sta lavorando sodo non solo per quanto riguarda la prima squadra, ma anche per altri progetti in cantiere.

Parliamo ovviamente dell’Under 23, diventata con gli anni un bacino importante per la prima squadra, ma anche della squadra femminile che ha raccolto, mese dopo mese, sempre più consensi e sempre più soddisfazioni. Grazie indubbiamente anche al lavoro di Rita Guarino in panchina. Un lavoro apprezzato dalla dirigenza, che ha voluto prolungare il rapporto con lei.



LEGGI ANCHE—>Ramos, la rottura con il Real Madrid è insanabile. E la Juve…

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, c’è anche lui nella top 5 degli acquisti più costosi