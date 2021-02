Formazioni ufficiali Juventus Roma, Serie A: il big match si svolgerà questa sera all’Allianz Stadium, ecco gli 11 che scenderanno in campo:

Formazioni ufficiali Juventus Roma, Serie A: i bianconeri sono entrati nel tour de force che da qui fino alla fine del mese impegnerà la squadra capitanata da Pirlo in match decisivi. Siamo davanti ad un vero e proprio mese di fuoco: momento cruciale della stagione. Stasera i bianconeri giocheranno in casa, all’Allianz Stadium contro una delle pretendenti al titolo, la Roma di Fonseca. La voglio di vincere è tanta, specie per la possibilità di macinare punti importanti contro autentici rivali per lo scudetto. Ora il morale è completamente diverso. Freschi di vittorie importanti e dalla conquista della Supercoppa gli undici di Pirlo sono pronti al grande risultato.

Formazioni ufficiali Juventus Roma, Serie A: le scelte di Pirlo

La Juventus è pronta a fare il grande risultato. In un certo senso siamo già col piede giusto perché i bianconeri sono reduci da vittorie consecutive reduci da un ottimo risultato contro l’Inter di Antonio Conte in Coppa Italia. Ecco, quindi, le formazioni di questa sera, match delle 18.00 all’Allianz Stadium di Torino: