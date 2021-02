Juventus, altro riconoscimento per Ronaldo: ecco quale

La Juventus si gode il momento d’oro di Cristiano Ronaldo, tornato a graffiare con una doppietta nella semifinale d’andata di Coppa Italia.

Grazie alle due reti di CR7 la Juve è riuscita a sbancare San Siro e ora è attesa da un match di ritorno tutto da seguire. Oggi c’è da sfidare la Roma, a poche ore dai festeggiamenti proprio per Ronaldo che ha compiuto 36 anni. E che ha ricevuto l’ennesimo riconoscimento di una carriera che finora lo ha visto sempre protagonista in campo. Un protagonista vincente e convincente.



Juventus, Ronaldo nella top 11 mondiale dell’ultimo decennio

Come scrive “The Sun”, è stato rivelata la top 11 mondiale per quanto riguarda l’ultimo decennio calcistico. E c’è sicuramente una grande soddisfazione per Ronaldo, unico juventino a far parte di questa formazione dei sogni, compilata da parte dell’International Federation of Football History & Statistics. In panchina c’è Diego Simeone, il tridente offensivo è composto, oltre che dal campione portoghese, anche da un altro big come Leo Messi e dal bomber polacco Lewandowski, sicuramente uno dei migliori centravanti dell’ultima era calcistica.