Juventus, festa in famiglia per Ronaldo: il suo messaggio

La Juventus ieri ha celebrato i 36 anni della sua stella, il campione portoghese Cristiano Ronaldo che ha festeggiato il compleanno.

La carta d’identità conta davvero poco se si guarda all’incredibile talento del campione di Madeira. Talento che il passare degli anni non ha assolutamente scalfito. Lo confermano le prestazioni ma lo confermano sopratutto i tanti gol segnati. Pirlo difficilmente rinuncia a lui e Ronaldo vuole fare di tutto per portare la Juventus in cima al campionato italiano ma sopratutto alla conquista della Champions League.



Juventus, il messaggio di Cristiano Ronaldo

Ronaldo ieri sera ha mostrato su Instagram una foto con i festeggiamenti in famiglia, corredata da un messaggio per i tifosi e per gli appassionati di calcio. “36 anni, incredibile. Mi sembra come se fosse iniziato tutto ieri, ma il mio viaggio è pieno di avventure e storie da raccontare. Il mio primo pallone, la mia prima squadra, il mio primo gol… il tempo vola!” ha scritto il portoghese.

Tra le altre cose, Ronaldo ringrazia anche i supporters per l’amore e l’ammirazione nei suoi confronti. “Oggi che celebro i miei 36 anni e i miei 20 da giocatore professionista, mi spiace che non possa promettervene altri venti. Ma quello che posso promettervi è che non riceverete mai meno del 100% da me”.