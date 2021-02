Juventus Roma Diretta Live: seguiremo le azioni salienti dalla partita all’Allianz Stadium, valevole per la Serie A

Juventus Roma Diretta Live/ Un match da non sbagliare. Dopo la splendida vittoria in Supercoppa con la conquista del primo titolo stagionale, Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di proseguire con questo andazzo positivo e di fare lo stesso in campionato e poi in Coppa Italia. Stasera gli undici bianconeri che scenderanno in campo saranno motivati più che mai e vogliosi di ripetersi ancora, puntando la vetta. La Juventus è entrata in un vero e proprio tour de force che da qui fino alla fine del mese vedrà gli uomini di Pirlo affrontare partite decisive per la stagione, sbagliare adesso è impossibile e quindi i bianconeri vogliono ripetersi.

Juventus Roma Diretta Live, seguite con noi il match di Serie A

Fra le piacevoli sorprese di questo match, ci sarà spazio per grandi ritorni dal primo minuto. Ritorna Alex Sandro che sembra aver ritrovato la forma, al fianco del solito indiscusso capitano Giorgio Chiellini che sarà decisivo per match di questo calibro. Tutti i leader di Pirlo saranno a disposizione eccetto Dybala e Ramsey che saranno fuori causa infortunio. Il maestro ha fatto le sue scelte per il match di stasera alle ore 18.00, che si disputerà in casa dei bianconeri all’Allianz Stadium. Una sfida molto importante contro un avversario tra i favoriti alla corsa al titolo. Concentrazione massima per una match già decisivo per il campionato.