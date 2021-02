Juventus-Roma probabili formazioni: ultimi dubbi per Pirlo

La Juventus quest’oggi alle ore 18 scenderà in campo per la ventunesima giornata di serie A per affrontare la Roma di Paulo Fonseca.

Un avversario sicuramente a cinque stelle quello che attende Ronaldo e compagni, visto che la Roma è attualmente davanti alla Juve in classifica e rappresenta un osso duro da battere. E’ vero che contro le grandi fa fatica, ma nelle ultime due giornate i giallorossi hanno ottenuto altrettanti successi e non sembrano aver risentito della vicenda Dzeko. Che, a proposito, è nell’elenco dei convocati ma dovrebbe andare in panchina.



