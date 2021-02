Juventus, Arthur loda la squadra: “Siamo stati bravi”

La Juventus continua a macinare vittorie. I tre punti ottenuti contro la Roma gli consentono di rimanere in lotta per il primato in classifica.

Una prestazione tatticamente perfetta quella offerta dai ragazzi di Andrea Pirlo, che hanno piegato i giallorossi con un gioiello di Ronaldo e con una autorete di Ibanez. Molto positiva anche la prestazione di Arthur in mezzo al campo. Il calciatore brasiliano non ha fatto sentire l’assenza di Bentancur squalificato, mettendo al servizio della squadra la sua regia e la sua lucidità nelle varie fasi di gioco.



