Dal contatto su Villar al gesto di Ronaldo | Quante polemiche dopo Juve-Roma

Le discussioni dopo Juve-Roma non si sono placate: al centro delle polemiche è finito soprattutto il contatto tra Villar e Rabiot

Juventus Roma Villar/ Quando gioca la Juve, si sa, le polemiche dilagano in modo epidemico. Giornalisti, mass media, social: un fronte compatto atto a commentare ogni episodio a favore ( si presume che sia così) della compagine di Andrea Pirlo. Il post Juve–Roma varrebbe a titolo di esempio. I bianconeri hanno portato a casa tre punti in modo assolutamente meritato, non sbagliando nulla in fase difensiva e stanando gli avversari colpendoli nei loro punti deboli: fin qui, tutto bene. Se non fosse che a destare scalpore sono stati due episodi in particolari, sui quali si è montato un vero e proprio caso mediatico. Passiamo in rassegna alcuni twitt per capire i motivi di cotanta ira.

