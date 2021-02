Calciomercato Juventus, colpo a zero possibile in serie A

Il calciomercato della Juventus non ha visto a gennaio arrivare alcun innesto, ma per il futuro la dirigenza bianconera continua a tenere gli occhi aperti.

L’obiettivo della Juventus è quello di avere una rosa sempre più competitiva e vincente in Italia e in Europa. E’ vero che il momento economico non è dei migliori per tutte le squadre di calcio, ma è altrettanto vero che la dirigenza bianconera non si farà sfuggire eventuali occasioni che ci saranno in chiave mercato. Specie alla fine di questa stagione quando tanti calciatori saranno liberi dopo la scadenza del loro contratto.



