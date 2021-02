Juventus, dieci titolari della rosa di Pirlo rischiano di saltare l’eventuale finale di Coppa Italia, domani sera il ritorno della semifinale.

Juventus, i bianconeri rischiano di perdere ben dieci titolari per l’eventuale finale di Coppa Italia, domani sera all’Allianz Stadium ci sarà il ritorno della semifinale contro l’Inter. La squadra di Pirlo si presenterà in campo con ben dieci diffidati, un numero elevatissimo di titolari potrebbero, dunque, rischiare di non giocare l’eventuale finale del torneo. Una situazione che mette in allarme il maestro, i giocatori a rischio sono: Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, Federico Chiesa e Rodrigo Bentancur, Matthijs de Ligt e Merih Demiral, Arthur Melo e Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi e Alex Sandro.

Juventus, Coppa Italia: dieci bianconeri rischiano di saltare la finale

