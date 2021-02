Juventus-Inter, Pirlo sorride: andranno in panchina

La Juventus si prepara per la partita che domani sera la vedrà protagonista contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Un match che sicuramente sarà molto complicato per Ronaldo e compagni, che ripartiranno dal 2-1 conquistato a San Siro proprio grazie alla doppietta del portoghese, che da poco ha festeggiato i suoi 36 anni. Dunque alla Juventus basterà anche un pareggio per accedere alla finalissima di Coppa Italia, nella quale potrebbe trovare una tra Atalanta e Napoli. Il tecnico bianconero dovrà essere molto bravo a gestire le energie dei suoi ragazzi in questa fase così delicata della stagione. Con il mese di febbraio davvero ricco di impegni.



LEGGI ANCHE—>Ramos, la rottura con il Real Madrid è insanabile. E la Juve…

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, c’è anche lui nella top 5 degli acquisti più costosi