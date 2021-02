Calciomercato Juventus, da decidere il futuro di Morata

Il calciomercato della Juventus è rivolto inevitabilmente al futuro, tra nuovi giocatori che possono arrivare e la conferma dei big.

Uno di questi è senza dubbio Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo ha avuto un ottimo rendimento da quando è tornato in Italia. Sia in termini di gol che in termini di assist. Logico dunque che la volontà della Juventus sia quella di renderlo un pilastro anche della squadra del futuro. Ma l’ex Real appartiene all’Atletico Madrid, società che lo ha prestato ai bianconeri ricavando una somma importante, con la speranza di cederlo alla fine di questa stagione incassando quanto pattuito.



Calciomercato Juventus, rinnovo del prestito per Morata

Come sottolinea Le10Sport.com, che riporta le voci del quotidiano spagnolo AS, la Juventus ha ovviamente l’intenzione di confermare lo spagnolo anche per la prossima stagione. Ma non intende sborsare i 45 milioni di euro pattuiti con l’Atletico Madrid per il suo cartellino, ritenendola una operazione onerosa in questa fase. Per questo motivo si presume che il club bianconero possa rinnovare il prestito oneroso di 10 milioni di euro per far sì che Morata possa rimanere a Torino anche per la prossima stagione. Rinviando così il discorso dell’acquisto del suo cartellino dai colchoneros.