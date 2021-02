Calciomercato Juventus, dalla Serie A ci scappa l’occasione per l’esterno tanto desiderato da Pirlo, trattasi di Gosens dell’Atalanta

Calciomercato Juventus, Andrea Pirlo da tempo avrebbe un desiderio per la prossima stagione, da tempo il maestro chiederebbe un esterno di qualità. Tanti profili sondati ma – alla fine – ci si accontenta già dell’usato sicuro, specialmente sulla fascia sinistra. Ma le opportunità di mercato non sembrano finite, anzi, dalla prossima stagione si potrebbero sbloccare due opportunità, in primis Gosens dell’Atalanta, giocatore che nella Dea fa la differenza e, ultimo ma non ultimo, Marcelo del Real Madrid, tra i terzini più forti e titolati al mondo.

Calciomercato Juventus, arriva l’esterno per Pirlo: colpo dalla Serie A

Bivio che avrà forse un verdetto a fine stagione. Da una parte un usato sicuro, tanto per tornare sul blasone, Marcelo è uno degli esterni più vincenti e tecnici al mondo: non è un caso che nelle classifiche venga ricordato sempre tra i giocatori più importanti della storia del Real Madrid e in generale del calcio moderno. Così come Dani Alves, anche Marcelo potrebbe arrivare alla Juventus a “fine carriera”. Al culmine dell’età calcistica, il giocatore potrebbe approdare a Torino incontrando nuovamente Cristiano Ronaldo. Ma dalla Serie A l’opportunità Gosens drizza le antenne mercato bianconero.