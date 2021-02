Juventus Inter Diretta Live: seguiremo le azioni salienti dalla partita all’Allianz Stadium, valevole per la Coppa Italia

Juventus Inter Diretta Live/ Un match da non sbagliare. Dopo la splendida vittoria in Supercoppa con la conquista del primo titolo stagionale, Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di proseguire con questo andazzo positivo e di fare lo stesso in Coppa Italia e poi in campionato. Stasera gli undici bianconeri che scenderanno in campo saranno motivati più che mai e vogliosi di ripetersi ancora, vincendo anche il ritorno delle semifinali. La Juventus è entrata in un vero e proprio tour de force che da qui fino alla fine del mese vedrà gli uomini di Pirlo affrontare partite decisive per la stagione, sbagliare adesso è impossibile e quindi i bianconeri vogliono ripetersi. Questa sera ci sarà la possibilità di avere il pass diretto per la finale.

Juventus Inter Diretta Live, seguite con noi il match di Coppa Italia

Un match da non sbagliare. L’Inter dell’ex Antonio Conte si avvale di tutta la qualità tecnica a disposizione per ribaltare il risultato dell’andata, che ha visto trionfare i bianconeri in trasferta, a San Siro. Questa sera i bianconeri dovranno solo riconfermare ciò che di buono è stato già fatto a Milano, non sarà semplice ma Pirlo ha tutte le carte in regola per fare bene e regalarsi il pass per raggiungere la finale della competizione.