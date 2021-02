Juventus in finale di Coppa Italia ma senza un big

La Juventus ha ottenuto il lasciapassare per la finalissima di Coppa Italia dopo aver pareggiato senza gol il ritorno della semifinale contro l’Inter.

Decisiva dunque ai fini della qualificazione è stata la vittoria ottenuta all’andata a San Siro, un successo firmato Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha avuto l’occasione per graffiare anche allo Stadium, ma un po’ la sua imprecisione e un po’ la bravura di Handanovic gli hanno negato la gioia del gol. Poco male, ci sarà tempo e modo per rifarsi per il campione della Juventus. Che sarà uno dei sicuri protagonisti della finalissima.



