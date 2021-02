Calciomercato Juventus, retroscena su Barella: sono uscite notizie secondo cui Paratici avrebbe contattato più volte Barella, i dettagli:

Calciomercato Juventus, stando ad alcune indiscrezioni, riportate soprattutto da alcuni giornalisti come citato nel tweet qui sopra, Fabio Paratici direttore sportivo della Juventus avrebbe contatto più volte il centrocampista dell’Inter per convincerlo a sposare la nuova causa bianconera. Una polemica, quella fra Juventus e Inter, che non sembra -ancora- aver messo la parola fine.

Calciomercato Juventus, il retroscena su Barella: cosa è successo

Stando infatti al ricostruzione riportata in rete, il retroscena della presunta lite è avvenuta anche per questo motivo: sia Oriali che Antonio Conte sarebbero venuti a conoscenza della faccenda. Stando alla ricostruzione riportata dal tweet di Maurizio Pistocchi, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici avrebbe direttamente contattato il centrocampista, attualmente tesserato all’Inter, per convincerlo a sposare la causa bianconera. Infatti la lite fra Conte e Agnelli non si sarebbe fermata lì, anzi, ci sarebbero stati presunti scontri anche fra il direttore sportivo bianconero e Oriali.

Un retroscena decisamente inconsueto che deve ancora sentire la versione bianconera. Ma dalle sponde nerazzurre arrivano accuse pesanti che non placano di certo gli animi di una rivalità sportiva già accesissima. In Coppa Italia l’Inter di Antonio Conte è stata eliminata proprio nell’ex stadio dove l’allenatore, a guida della Juventus, a (ri)trovato il primo scudetto da allenatore.