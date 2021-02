Juventus Inter, per il giudice sportivo non c’è stata traccia di lite: il motivo

Juventus Inter, il giudice sportivo non prevede squalifiche a parte per Brozovic e Alex Sandro che erano già diffidati

Juventus Inter, nessuna squalifica per la presunta lite avvenuta fra Conte e Agnelli, almeno secondo il giudice sportivo. L’unica squalifica è infatti solo la conferma della giornata ad Alex Sandro (ammonito nella gara) così come Brozovic. Stando alla ricostruzione anche riporta da Giovanni Capuano da bordo campo non hanno ritenuto opportuno squalificare né l’allenatore né la dirigenza bianconera.