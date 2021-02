Juventus, le condizioni di Arthur: ecco come sta il brasiliano

La Juventus non si ferma e viaggia già verso il prossimo impegno di campionato che sabato pomeriggio la vedrà impegnata sul campo del Napoli.

Un altro match da portare a casa per rimanere in lizza per lo scudetto, altro avversario ostico da affrontare. Nonostante le tante assenze, la squadra di Gattuso vorrà riscattare le ultime prove opache e al San Paolo-Maradona darà il massimo per frenare la corsa di Ronaldo e compagni. Forte il rischio di perdere alcuni elementi per Pirlo, che forse dovrà fare a meno di Bonucci e molto probabilmente anche di Arthur.



