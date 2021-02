Calciomercato Juventus, 90 milioni per due gioielli viola

Il calciomercato della Juventus è già ovviamente proiettato alla prossima stagione, la dirigenza sicuramente sta già guardando all’estate.

I trasferimenti non si fermano mai e c’è bisogno anche del tempismo giusto per portare a casa i rinforzi giusti per il proprio organico. Tutti i club di serie A non restano mai a guardare, anche quando il calciomercato è chiuso. Ecco perché si inseguono rumor che vorrebbero la Juventus interessata a due assi della Fiorentina. Ovvero il difensore Nikola Milenkovic e l’attaccante Dusan Vlahovic. Due degli elementi più forti della rosa di Prandelli.



