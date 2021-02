Calciomercato Juventus, c’è la svolta sul grande possibile ritorno di Paul Pogba in bianconero, in Inghilterra sono sicuri

Calciomercato Juventus, una telenovela che ormai va avanti da più mesi, anzi, anni. Paul Pogba non è stato – mai – realmente fuori dai radard bianconeri, tanto che si parla – volentieri – di un grande possibile ritorno a Torino. Voci e smentite. Parole di Raiola e anche dello stesso giocatore che però non hanno mai -realmente- trovato conferme. Ora la situazione è veramente drastica: Paul è sicuramente pronto ad una nuova avventura, il Manchester United può cederlo sì, ma a che prezzo? In Inghilterra i tabloid continuano ad insistere al grande ritorno all’ovile della sua amata Juventus anche se Mino Raiola non si sbilancia del tutto.

Calciomercato Juventus, c’è la svolta: si apre al grande ritorno

Un sogno, anzi, per alcuni quasi un famiglia. Pogba è legatissimo al mondo bianconero, i tifosi lo adorano e lui, ancora oggi, sente i suoi ex compagni, alcuni tornati veramente, come, appunto, Alvaro Morata. Ma Pogba tornerà realmente in bianconero a fine stagione? C’è quella concorrenza blanca che si fa sentire, il Real è sempre in agguato e Zidane, qualora dovesse essere riconfermato mister dei merengues, lo vorrebbe come obiettivo prioritario in mediana. Ma in Inghilterra continuo ad insistere che dietro tutto questo c’è la Juventus, ancora oggi, in pole per l’acquisto del centrocampista francese.