Calciomercato Juventus, ecco la mossa che può sbloccare Pogba

Il calciomercato della Juventus vede sempre al centro dell’attenzione uno dei giocatori più talentuosi del mondo, ovvero il francese Paul Pogba.

Centrocampista che con la sua qualità e anche con il suo fisico può fare la differenza, ed è per questo che è uno dei top player in giro per il pianeta. Del suo ritorno alla Juventus ormai se ne parla da molti mesi e i tifosi sarebbero senz’altro molto felici di rivederlo a Torino con la maglia bianconera addosso. Solo un sogno o qualcosa di realizzabile?



