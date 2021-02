Juventus Atalanta sarà la finale per la Coppa Italia stagione 2020-2021. Ma dove si giocherà? Lo stadio è stato confermato

Juventus Atalanta: scelta data e stadio per la finale del torneo che si disputerà mercoledì 19 maggio allo stadio Olimpico di Roma e non a San Siro come sembrava inizialmente. La sede non è stata ancora ufficializzata, ma la Lega avrebbe ottenuto la concessione dall’Uefa per poter disputare l’atto conclusivo della seconda competizione nazionale nello stadio della capitale. l’Uefa vuole che lo stadio Olimpico sia già messo a disposizione dal 18 maggio, ma sarebbe pronta alla deroga per un giorno in modo che l’impianto possa regolarmente ospitare la sfida inedita in finale tra la squadra di Andrea Pirlo e Gian Piero Gasperini che si sono, entrambi, meritati la finale del torneo, come viene anche riportato per altro nell’editoriale di “Tuttosport“.

Juventus Atalanta, finale di Coppa Italia: dove si giocherà