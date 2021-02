Calciomercato Juventus, Donnarumma proposto in Spagna

By

Il calciomercato della Juventus lo ha visto più volte accostato ai bianconeri nel corso degli ultimi mesi. Parliamo di Donnarumma.

L’estremo difensore del Milan, senza ombra di dubbio uno dei migliori portieri del mondo, ha il contratto in scadenza con il club rossonero e dunque sono molte le grandi squadre che sono interessate ad un campione del genere. Che potrebbe arrivare a parametro zero, dunque un vero e proprio affare. Un futuro insomma tutto da scrivere per il portiere, che a quanto pare potrebbe anche continuare la sua carriera lontano dal suolo italiano.

