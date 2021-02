Recupero Dybala, Porto Juventus: Pirlo ha una speranza, le ultime

Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, Andrea Pirlo spera di poter recuperare Paulo Dybala per la gara contro il Porto di Champions League

Dybala infortunio Juventus Champions/ L’assenza di Paulo Dybala sta pesando come un macigno nell’economia della stagione bianconera: anche contro il Napoli il reparto offensivo a disposizione di Andrea Pirlo è sembrato piuttosto spuntato, con i soli Cristiano Ronaldo e Morata totem offensivi arginati molto bene dalla retroguardia di Gennaro Gattuso. Neanche l’ingresso di Dejan Kulusevski ha rimpolpato una manovra che è sembrata piuttosto abulica soprattutto nella prima parte di gara.

Ecco che in tanti in casa bianconera rimpiangono Paulo Dybala, che sta smaltendo il riacutizzarsi di un problema al ginocchio che ha impedito alla Joya di prender parte alla trasferta di Napoli. Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, Andrea Pirlo crede di poter recuperare la Joya per la gara di Champions League contro il Porto in programma mercoledì sera: l’argentino dovrebbe partire dalla panchina, con Cr7 e Morata titolari.