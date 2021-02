Juventus, allarme Cuadrado: le condizioni del colombiano

Non solo il ko tra le amarezze della Juventus rimediate nella partita di campionato contro il Napoli di Gattuso.

Alla delusione per non essere riusciti a incassare i tre punti si aggiunge la preoccupazione per l’infortunio che ha rimediato Cuadrado, giocatore fondamentale per gli schemi di Pirlo. Dopo il rientro post Covid dell’ex calciatore del Lecce e dell’Udinese c’è da dire che il rendimento della Juventus è senz’altro migliorato. Le sue sgroppate sono un’arma letale per i bianconeri, che dunque sperano che l’acciacco rimediato non porti ad un nuovo stop.

