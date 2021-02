Juventus, contro il Porto spera di essere convocato

Si riparte in casa Juventus dopo il ko patito in campionato contro il Napoli che rischia di complicare i piani scudetti della squadra bianconera.

Un ko inatteso quello arrivato al San Paolo-Maradona, che ha evidenziato la stanchezza di un gruppo che in questo 2021 ha dovuto sostenere molti impegni ravvicinati. Ma non c’è tempo per riposare, perchè mercoledì sera Ronaldo e compagni sono attesi da un’altra partita molto importante come quella contro il Porto. Valida per gli ottavi di finale di Champions League. In questo match d’andata non sono consentiti passi falsi per non complicare il discorso qualificazione.

LEGGI ANCHE –>Thiago Silva alla Juventus, in Spagna ne sono sicuri

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sarà lui la prossima punta: ecco i segnali