Juventus in campo in mattinata: il report dell’allenamento

Il ko patito sul campo del Napoli non può certo distruggere le certezze della Juventus in questa seconda parte di stagione.

Lo scivolone del San Paolo-Maradona è arrivato dopo una prestazione magari non eccellente, ma dovuta anche alla stanchezza dei ragazzi di Pirlo. Che in questo 2021 hanno visto susseguirsi i match a distanza ravvicinata. Una battuta a vuoto non può certo inficiare il cammino fatto da Ronaldo e compagni, attesi dagli ottavi di Champions League e nel frattempo finalisti in Coppa Italia. Si deve insomma guardare avanti con rinnovata fiducia.

