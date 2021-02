Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno in bianconero: arriva in estate

Calciomercato Juventus, già in estate potrebbe tornare in bianconero l’ex dirigenze Beppe Marotta ma solo ad una condizione

Calciomercato Juventus, dal fronte delle indiscrezioni circola una notizia davvero clamorosa per le sponde bianconere, stiamo parlando di un ritorno. Stando alle notizie che girano in rete, già in estate, potrebbe ritornare Giuseppe Marotta alla Juventus ma solo ad una condizione. Sempre infatti che l’ex direttore sportivo bianconero sia pronto a lasciare l’Inter per ritornare alla Juventus. I nerazzurri potrebbero andare in contro ad una forte crisi finanziaria e infatti non è un caso che il presidente dell’Inter stia già cercando partner in giro per il mondo. Marotta proprio per questo motivo sarebbe già pronto a ritornare a Torino ma la condizione dettata sarebbe chiara: ritorno possibile solo senza Paratici.

