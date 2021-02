Porto Juventus, il big match dell’andata degli ottavi di finale di Champions League: dove vederlo in tv e streaming

Porto Juventus, riparte finalmente la Champions League con l’andata degli ottavi di finale che vedrà impegnati i bianconeri nella trasferta di Oporto. La gara di ritorno si giocherà poi all’Allianz Stadium di Torino il 9 marzo. L’ultimo importante step del mese di febbraio che dovrà, ovviamente, cercare la massima concentrazione da parte dei ragazzi. La squadra di Pirlo arriva da un brutto momento, nonostante le vittorie antecedenti alla sconfitta della trasferta a Napoli in campionato. Pirlo e i suoi giocatori faranno di tutto per fare il risultato consapevoli della difficoltà e della grande qualità dell’avversaria.

Porto Juventus streaming: dove vederla in diretta tv o su internet

I bianconeri sono riusciti ad arrivare primi del girone strappando un ottimo risultato contro il Barcellona per un 3 a 0 che ha poi permesso la testa della classifica. Per il resto cammino importante (per adesso) con cinque vittorie, 14 goal fatti e solo 4 subiti. Il porto invece si è piazzato secondo nel girone dove ha visto trionfare la capolista Manchester City, altra squadra in corsa per vincere il trofeo. La partita di andata degli ottavi di finale si giocherà a Oporto in casa dei portoghesi alle ore 21.00 di mercoledì 17 febbraio 2021. Ritorno il 9 marzo all’Allianz Stadium. La partita verrà trasmessa dall’emittente Sky e potrà essere vista in diretta sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).