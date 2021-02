Calciomercato Juventus, svolta Sergio Ramos | Summit e addio al Real

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Sergio Ramos, da tempo nel mirino di Sergio Ramos: lo spagnolo dovrebbe dire addio al Real alla fine di questa stagione

Sergio Ramos Juventus Calciomercato/ Sembrerebbe essere giunta ad una svolta la trattativa per il rinnovo contrattuale di Sergio Ramos con il Real Madrid: lo spagnolo, a meno di clamorosi colpi di scena, non rinnoverà il suo contratto con i Blancos, lasciando la compagine madrilena dopo ben 16 anni ricchi di successi nazionali e internazionali. A rivelarlo è calciomercato.com, che riprende alcune notizie fornite da il Chringuito.

Il classe ’86 non ha accettato la proposta che il presidente Florentino Perez gli ha fatto recapitare: una decurtazione dell’attuale ingaggio di circa il 10%, a causa delle note vicissitudini legate al Covid. Lo spagnolo è convinto di giocarsi le sue chances altrove, e non vorrebbe abbassare le sue pretese economiche che si aggirano sui 10-11 milioni di euro annui. A queste cifre, il Real avrebbe risposto con un laconico “no, grazie”. L’addio di Ramos è dunque sempre più vicino: ma quali sono i club più vicini all’attuale capitano della Nazionale spagnola? In pole c’è il Paris Saint Germain, sullo sfondo la Juventus.