Calciomercato Juventus, l’annuncio di Alaba sul suo futuro

Il calciomercato della Juventus lo ha visto negli scorsi mesi accostato più volte ai bianconeri e pronto a lasciare il Bayern a parametro zero.

David Alaba è un calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero. Può giocare in più zone del campo, è ancora giovane e ha davanti a se tanti anni di carriera. In più molti club hanno fiutato l’affare, visto che il suo contratto con il Bayern è in scadenza a giugno e dunque chi vorrà potrà prenderlo senza sganciare nemmeno un euro per il suo cartellino.

